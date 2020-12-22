Экспертный совет предлагает немедленно начать анализ мутаций коронавируса

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Созванный президентом экспертный совет по вопросам здравоохранения предлагает немедленно начать анализ мутаций коронавируса, который до сих пор не проводится в Литве.

Этот вопрос обсуждался на видеосовещании президента Гитанаса Науседы, премьер-министра Ингриды Шимоните, министра здравоохранения Арунаса Дулькиса с экспертами.

Профессор Вильнюсского университета Эдита Сужеделене заявила, что несомненно мутации коронавируса могли появиться и в Литве, поэтому необходимо наблюдать за их распространением.

„Необходимо наблюдать за распространением этих вариантов, но есть одна большая проблема, связанная с мониторингом — необходимо провести полный анализ генома вируса. Великобритания проводит масштабные исследования такого характера. Мы, увы, не можем этим похвастаться», — сказала журналистам Э. Сужеделене.

Профессор также отметила, что экспертный совет рекомендовал консолидировать мощности и компетенции исследователей в научных центрах, чтобы можно было незамедлительно начать систематический анализ геномов вирусом, циркулирующих в Литве.

Она добавила, что несколько дней тому назад Европейский центр профилактики и контроля заболеваний выпустил «достаточно настоятельные» рекомендации о незамедлительном начале таких исследований.

Э. Сужеделене подчеркнула, что необходимо наблюдение за прибывшими из Великобритании гражданами Литвы, на это необходимо обратить внимание официальным учреждениям, так как это является обычным эпидемиологическим стандартом.

Также профессор заверила, что в Литве достаточно оборудования для таких исследований, однако не хватает финансирования для закупки необходимых реагентов.