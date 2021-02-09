Экспертный совет предлагает прививать вакциной AstraZeneca и пожилых людей

Министерство здравоохранения Литвы решило прививать первой партией вакцины AstraZeneca педагогов в возрасте до 55 лет. Окончательное решение о возрастном барьере при использовании следующих партий министр здравоохранения Арунас Дулькис еще не принял.

В конце января Европейское фармацевтическое агентство разрешило использовать вакцину AstraZeneca для прививки всех взрослых граждан Евросоюза, однако обратило внимание на то, что в данный момент нет достаточных результатов исследований об эффективности вакцины для людей старше 55 лет.

Экспертный совет также предлагает министру здравоохранения установить, что второй дозой этой вакцины люди будут прививаться спустя 12 недель после первой дозы.

В сообщении отмечается, что 77% работников учреждений здравоохранения и 72% подопечных и работников домов социальной опеки в данный момент имеют иммунитет к COVID-19 или вакцинированы хотя бы частично.

Экспертный совет информирует, что рассматривал возможность раньше начать прививку лиц, работающих в учреждениях образования, в которых нет контакта с учениками, или он минимален. Это расширение приоритета вакцинации не было одобрено. Эксперты призывают руководствоваться уже установленными приоритетами, и как можно быстрее начать вакцинацию жителей Литвы 70-ти лет и старше.

Совет также обсудил результаты валидации накопительных лабораторных исследований, и счет, что этот метод может применяться для превентивного тестирования.