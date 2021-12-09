Эксперты МАГАТЭ посетили Белорусскую АЭС

Экспертами МАГАТЭ, которые на данный момент пребывают в Беларуси для того, чтобы комплексно оценить регулирующую инфраструктуру ядерной и радиационной безопасности, посетили Белорусскую атомную электростанцию, сообщили на предприятии.

Сообщается, что эксперты осмотрели объекты на АЭС, осмотрели пульт управления первого энергоблока и поговорили с сотрудниками станции. Главной целью визита специалистов МАГАТЭ было удостоверится в успешном выполнении всех необходимых рекомендаций IRRS, которая проходила в РБ в 2016 году.

Белорусская атомная электростанция находится на этапе строительства и размещена рядом с белорусским городом Островец. По планам, БелАЭС станет мощнейшей электростанцией с двумя энергоблоками по 1.2 тысяч МВт в каждом.