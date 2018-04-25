Эксперты назвали самые здоровые национальные кухни мира

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Портал Big 7 Travel представил свой очередной ТОП-7 — рейтинг полезных национальных кухонь мира.

Эксперты основывали свои выводы на информации о том, жители каких стран отличаются долголетием и крепким здоровьем. В список вошли самые разные гастрономические традиции мира.

На первом месте оказалась японская кухня с суши, сашими, пельменями из рисовой муки и десертами без сахара. На втором месте — итальянская кулинария, богатая свежими фруктами и овощами, с акцентом на фермерские продукты. Тройку лидеров замыкает кухня Кореи, в которой присутствует нежирное мясо и множество морепродуктов.

Также в список вошли кухни Греции, Ливана, Вьетнама и Швеции.