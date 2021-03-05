Эксперты ОБСЕ о парламентских выборах

На состоявшейся пресс-конференции в Сейме парламентарий, член Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Рита Тамашунене представила опубликованные 8 февраля комментарии экспертов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) относительно выборов в Сейм, прошедших 11 октября 2020 года, передает l24.lt.
Было предоставлено много информации. По мнению политика, стоит приложить все усилия, чтобы максимально реализовать рекомендации и «сделать выборы в нашей стране прозрачными, беспристрастными и демократическими».
Оценивая рекомендацию ОБСЕ воздержаться от внесения существенных изменений в правовые акты, касающиеся выборов, когда до них остается менее года, парламентарий заявила: «Сейм все чаще перед выборами начинает менять регламентирование выборов. Возможно, иногда предпринимаются попытки создать для себя лучшие условия или устранить других. В течение последнего срока полномочий наша фракция ИАПЛ-СХС внесла поправки, запрещающие менять регламентирование выборов, когда до них остается менее года, но это предложение не было принято во внимание».
Член Главной избирательной комиссии (ГИК) Вальдемар Урбан отметил, что, хотя международные эксперты говорят об этой проблеме в течение многих лет, страна так и не решила ее.
«Было подготовлено много законопроектов, но по сути ничего не изменилось», – говорит В. Урбан.
Важнейшие выводы экспертов касаются национальных меньшинств.
«Были случаи, когда национальные меньшинства становились объектом негативных кампаний и стереотипов. Чтобы облегчить участие национальных меньшинств, следует рассмотреть возможность предоставления избирателям большего количества информации и предвыборных материалов на языках меньшинств. Ограничения и воспрепятствование использованию языков меньшинств в избирательной кампании противоречат международным стандартам», – говорится в отчете, поэтому Р. Тамашунене предлагает, например, создать условия для тех, кто хочет представлять свои программы на телевидении и радио на языке национального меньшинства.
«Необходимо просвещать общественность, разъяснять, что представление предвыборных материалов на языках национальных меньшинств – это не угроза, а возможность сделать избирателей более активными», – сказал В. Урбан.
ОБСЕ также отмечает, что законодательство Литвы не предусматривает эффективного решения ГИК об оспаривании результатов выборов. Так, ИАПЛ-СХС испытала это на себе, желая обжаловать результаты выборов.
«Необходимо гарантировать эффективную правовую защиту. Закон должен четко обозначить право на обжалование результатов выборов и независимое судебное рассмотрение жалоб относительно результатов выборов. Закон может предусматривать право заинтересованных сторон обжаловать решение ГИК по результатам выборов в соответствующем суде», – говорит В. Урбан.
Эксперты также подвергли критике тот факт, что в Литве не регламентировано участие третьих сторон в избирательных кампаниях и не обеспечена прозрачность их источников финансирования. Они также обратили внимание на публичные призывы некоторых лидеров общественного мнения пригласить этнических литовцев голосовать в округах, где проживают национальные меньшинства.
«Язык ненависти – очень актуальная тема, особенно во время выборов. Необходимо это регламентировать более конкретно», – предлагает член Сейма Р. Тамашунене.
Международные эксперты также раскритиковали окружные избирательные комиссии, которые регистрировали избирателей даже в день выборов. Подчеркивается, что в день выборов регистрация избирателей и голосование вне места жительства не должны допускаться даже в исключительных случаях.
«Необходимо предотвращать избирательный туризм», – сказал В.Урбан, отметив, что ОБСЕ также отметила положительные моменты, например, то, что ГИК компьютеризировала большинство избирательных процессов.
«Есть немало сфер, нуждающихся в улучшении, эти вопросы необходимо решить в ближайшее время. И одной ГИК это не под силу. Законодатель вместе с ГИК и другими учреждениями должны обеспечить реализацию этих и ранее не выполненных рекомендаций, если Литва хочет равняться на те страны, которые используют передовую избирательную практику, формируют международные стандарты в сфере выборов и понимают значение развития демократии в Европе и мире», – обобщил В. Урбан.
Как отметила Р. Тамашунене, для улучшения ситуации необходимо вовлечение всех сторон и широкие дискуссии.
Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса