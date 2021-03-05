Эксперты ОБСЕ о парламентских выборах

«Было подготовлено много законопроектов, но по сути ничего не изменилось», – говорит В. Урбан.

Важнейшие выводы экспертов касаются национальных меньшинств.

«Были случаи, когда национальные меньшинства становились объектом негативных кампаний и стереотипов. Чтобы облегчить участие национальных меньшинств, следует рассмотреть возможность предоставления избирателям большего количества информации и предвыборных материалов на языках меньшинств. Ограничения и воспрепятствование использованию языков меньшинств в избирательной кампании противоречат международным стандартам», – говорится в отчете, поэтому Р. Тамашунене предлагает, например, создать условия для тех, кто хочет представлять свои программы на телевидении и радио на языке национального меньшинства.

«Необходимо просвещать общественность, разъяснять, что представление предвыборных материалов на языках национальных меньшинств – это не угроза, а возможность сделать избирателей более активными», – сказал В. Урбан.

ОБСЕ также отмечает, что законодательство Литвы не предусматривает эффективного решения ГИК об оспаривании результатов выборов. Так, ИАПЛ-СХС испытала это на себе, желая обжаловать результаты выборов.

«Необходимо гарантировать эффективную правовую защиту. Закон должен четко обозначить право на обжалование результатов выборов и независимое судебное рассмотрение жалоб относительно результатов выборов. Закон может предусматривать право заинтересованных сторон обжаловать решение ГИК по результатам выборов в соответствующем суде», – говорит В. Урбан.

Эксперты также подвергли критике тот факт, что в Литве не регламентировано участие третьих сторон в избирательных кампаниях и не обеспечена прозрачность их источников финансирования. Они также обратили внимание на публичные призывы некоторых лидеров общественного мнения пригласить этнических литовцев голосовать в округах, где проживают национальные меньшинства.

«Язык ненависти – очень актуальная тема, особенно во время выборов. Необходимо это регламентировать более конкретно», – предлагает член Сейма Р. Тамашунене.

Международные эксперты также раскритиковали окружные избирательные комиссии, которые регистрировали избирателей даже в день выборов. Подчеркивается, что в день выборов регистрация избирателей и голосование вне места жительства не должны допускаться даже в исключительных случаях.

«Необходимо предотвращать избирательный туризм», – сказал В.Урбан, отметив, что ОБСЕ также отметила положительные моменты, например, то, что ГИК компьютеризировала большинство избирательных процессов.

«Есть немало сфер, нуждающихся в улучшении, эти вопросы необходимо решить в ближайшее время. И одной ГИК это не под силу. Законодатель вместе с ГИК и другими учреждениями должны обеспечить реализацию этих и ранее не выполненных рекомендаций, если Литва хочет равняться на те страны, которые используют передовую избирательную практику, формируют международные стандарты в сфере выборов и понимают значение развития демократии в Европе и мире», – обобщил В. Урбан.

Как отметила Р. Тамашунене, для улучшения ситуации необходимо вовлечение всех сторон и широкие дискуссии.

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса