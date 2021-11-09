Эксперты одобряют сокращение сроков для введения бустерной дозы вакцины от коронавируса

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Совет независимых экспертов в области здравоохранения при правительстве Литвы одобрил более раннее введение бустерной дозы вакцины от COVID-19, Министерство здравоохранения обещает решение по этому вопросу на следующей неделе.

«Большинство экспертов не возражали против сокращения срока до четырех месяцев», — заявила во вторник журналистам член совета и руководитель Центра инфекционных заболеваний в Клиники «Сантара» Лигита Янчорене.

В настоящее время третью бустерную дозу можно получить через шесть месяцев после второй дозы.

Минздрав обещает принять решение о ревакцинации на следующей неделе.

«Мы планируем легализовать решение о более раннем ведении третьей дозы в начале следующей недели, чтобы жители могли спланировать и получить вакцину раньше», — заявила на пресс-конференции канцлер министерства Юргита Гребенковене.

Бустерная доза в настоящее время доступна только вакциной Comirnaty, разработанной Pfizer-BioNTech и Вакциной или Janssen. Последнюю смогут получить только те, кто в первый раз получил дозу вакцины или Janssen.