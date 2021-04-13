Эксперты ООН предрекли миру эру пандемий

Эксперты ООН предупредили о высоком риске новых пандемий. Они подсчитали, что в мире существует примерно 1,7 млн вирусов, еще неизвестных науке. Половина из них может распространиться на людей и вызвать новые вспышки заболеваний, сообщает «МИР 24» со ссылкой на IPBES.

Пандемия COVID-19 стала уже шестой со времен эпидемии испанки — гриппа, который в 1918-1920 годах унес жизни от 50 до 100 млн человек. Во всех случаях причиной становились вирусы, которые передавались человеку от животных.

Ученые подчеркнули, что именно деятельность человека может привести планету к эре пандемий. Почти треть зоонозных (то есть полученных от животных) болезней возникает вследствие вырубки лесов и увеличения контактов между людьми и дикой природой. В разрушенных экосистемах начинают активно размножаться летучие мыши и крысы, которые являются известными переносчиками инфекций.

По словам экспертов ООН, каждый год около пяти болезней пересекают видовой барьер, становясь опасными для человека. В докладе отмечается, что «любая из них потенциально может распространиться и стать пандемией».

Чтобы предотвратить будущие вспышки, человечество должно сократить действия, ведущие к потере биоразнообразия, такие как вырубка лесов, животноводство и торговля дикими животными, заявили эксперты. Это поможет избежать человеческих жертв, а также экономического ущерба.

Эксперты подсчитали, что глобальная стоимость пандемии COVID-19 уже к июлю 2020 года составила около $8-16 трлн. Из них $5,8–8,8 трлн связаны с социальным дистанцированием и ограничением на поездки. Эпидемия Эболы в Западной Африке в 2014 году обошлась примерно в $52 млрд, а вспышки лихорадки Зика в Южной Америке и Карибском бассейне — в $6-17 млрд. Будущие вспышки, гласит доклад, потенциально могут нанести ущерб в размере одного миллиарда долларов в год.