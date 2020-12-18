Эксперты ООН: трудовые мигранты должны наравне со всеми пройти вакцинацию от COVID-19

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Мигранты – вне зависимости от их статуса пребывания в той или иной стране – должны быть включены в национальные планы по борьбе с коронавирусом. Об этом независимые эксперты ООН по правам человека заявили в преддверии Международного дня мигранта, который отмечается 18 декабря, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Во время глобальной пандемии стало очевидно, что трудовые мигранты вносят существенный вклад в экономику тех стран, в которых они работают, подчеркивают эксперты. Они отмечают, что многие мигранты трудятся в сфере услуг и в условиях пандемии оказались «на передовой». Так, например, они выполняли работу по уходу за больными и стариками, по доставке еды и медикаментов.

«В этот день мы отдаем дань уважения всем мигрантам, на этот раз – в контексте глобального кризиса, который оказывает серьезное влияние на миграционные потоки. И мы должны напомнить государствам о том, что все мигранты заслуживают уважения, и у них, как и у всех, должен быть доступ к необходимым услугам, льготам, информации», – заявили правозащитники.

Эксперты отмечают, что у многих мигрантов нет никакой социальной защиты, в том числе – медицинских страховок. Правительства должны сделать все для того, чтобы во время пандемии у приезжих работников был доступ к услугам здравоохранения, подчеркивают правозащитники. Мигранты должны пройти вакцинацию от коронавируса наравне с гражданами стран, в которых они проживают, заявляют эксперты.

Они также отметили, что в отсутствие легального статуса и соцзащиты мигранты могут стать жертвами эксплуатации, и призвали страны обеспечить их необходимой поддержкой.