Эксперты по наследию вычеркнули памятник П. Цвирке из регистра культурных ценностей

Экспертный совет по недвижимому культурному наследию во вторник вычеркнул памятник литовскому писателю и политическому деятелю советского периода Пятрасу Цвирке из регистра культурных ценностей.
Как сказал BNS директор Департамента культурного наследия Видмантас Безарас, принявшие такое решение эксперты во вторник после обеда еще рассматривают вопрос, внести ли в регистр сам сквер П. Цвирки, находящийся в центре Вильнюса.
«Для памятника статус снят – предложена еще неделя, пока все узаконят в регистре. Ведется интенсивная дискуссия по скверу», – сказал BNS В. Безарас.
Независимый экспертный совет рассмотрел просьбы министра культура Симонаса Кайриса и Вильнюсского городского самоуправления. Мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс хотел бы внести в регистр сам сквер П. Цвирки как «характерный образец стилистики неоклассицизма».
Сторонники сноса памятника П. Цвирке опираются на разъяснение Центра геноцида и резистенции жителей Литвы от 2019 года, о том, что писатель и политический деятель П. Цвирка в своей общественно-политической деятельности активно сотрудничал со структурами оккупационной советской власти, а его сотрудничество повлекло серьезные и вредоносные последствия для судеб Литовского государства и его граждан.
Желающие сохранить памятник в сквере утверждают, что стремление безоглядно уничтожать советское наследие ничем не отличается от советской цензуры, а литературный талант П. Цвирки должен получить оценку и отделен от политической деятельности писателя.