Эксперты по наследию вычеркнули памятник П. Цвирке из регистра культурных ценностей

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Экспертный совет по недвижимому культурному наследию во вторник вычеркнул памятник литовскому писателю и политическому деятелю советского периода Пятрасу Цвирке из регистра культурных ценностей.

Как сказал BNS директор Департамента культурного наследия Видмантас Безарас, принявшие такое решение эксперты во вторник после обеда еще рассматривают вопрос, внести ли в регистр сам сквер П. Цвирки, находящийся в центре Вильнюса.

«Для памятника статус снят – предложена еще неделя, пока все узаконят в регистре. Ведется интенсивная дискуссия по скверу», – сказал BNS В. Безарас.