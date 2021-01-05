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TOP,Здравоохранение,Новости

Эксперты предлагают 4 сценария, при которых возможны смягчения карантина

Фото lrv.lt

Экспертный совет при правительстве Литвы внес свои предложения о том, на основании чего можно было бы установить карантинные требования и когда карантин можно было бы смягчить, а также предложение разрешить формы социальной поддержки — общение проживающих поодиночке людей. 

В обнародованной во вторник правительством информации экспертов говорится о предложении разрешить общение состоящего из одного человека домашнего хозяйства с другим домохозяйством (независимо от его размера) с целью предоставления эмоциальной и практической помощи людям, испытывающим сильный стресс от изоляции. 

Четыре сценария карантина опираются на приросте новых случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение 14 дней. 

1 сценарий

Наихудший сценарий — если прирост новых случаев превышает 500 случаев на 100 тыс. жителей. В такой ситуации, когда невозможно обеспечить лечение больных COVID-19, предлагается применять самые строгие меры, которые действуют сейчас. 

 По данным Департамента статистики, в настоящее время заболеваемость ковидом на 100 тыс. жителей в течение 14 дней составляет 1199,1 случая.

2 сценарий

Если прирост новых случаев будет меньше 500, но будет превышать 100 случаев на 100 тыс. жителкй, карантин, по мнению экспертов, можно будет смягчить: разрешить общение двух домохозяйств, вернуться к контактному обучению в школах при регулярном тестировании учителей и учеников. При условии ограничения потоков можно было бы разрешить торговлю не только самыми необходимыми товарами. 

3 сценарий

Если прирост новых случаев на 100 тыс. жителей в течение 14 дней будет составлять 25-100, то национальные ограничения можно будет заменить локальными, разрешить общение трем домохозяйствам, снять ограничения на предоставление услуг здравоохранения, разрешить открыться заведениям общественного питания, предоставление всех услуг, проведение мероприятий с участием до 100 человек, работу музеев, театров и пр. 

4 сценарий

Отмена большинства ограничений будет возможна после достижения прироста новых случаев заболевания менее 25 на 100 тыс. жителей, если доля положительных тестов на ковид не будет превышать 4% и будет эффективная система тестирования и отслеживания контактов. 

 В состав экспертного совета входят медики, представители лечебных учреждений и ученые. 

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