Эксперты предлагают открыть большие магазины с отдельными входами

Экспертный совет при правительстве Литвы предлагает открыть и другие места торговли, сообщила представитель премьера по связям с общественностью Раса Якилайтене.
Экспертный совет при правительстве предлагает разрешить открыться магазинам с площадью более 300 кв. метров, у которых есть отдельные входы, но установить для них требование ограничивать потоки, требовать от сотрудников и посетителей носить маски или респираторы, регулярно тестировать своих работников на коронавирус.
«(…) Вчера экспертный совет принял решение внести предложения в правительство относительно обновления требований для торговых предприятий, которые торгуют не самыми необходимыми товарами и имеют площадь более 300 кв. м», — сказал на пресс-конференции во вторник член экспертного совета при правительстве, глава Молетской больницы Вайдотас Григас.
Также предполагается, что одновременно в магазины могут заходить не более двух человек.
«На заседании Экспертного совета было решено выдвинуть предложения об открытии мест торговли. Вместе с представителями бизнеса в ближайшее время можно будет обсудить окончательные требования контроля к местам торговли», – сообщила Р. Якилайтене BNS в понедельник вечером.
Как сказала Р. Якилайтене, эксперты также обсудили возможные смягчения карантинных мер на Пасху, однако решение не было принято.
Ограничения второго карантина в Литве были введены с ноября, позднее они стали более строгими, а в середине декабря был введен контроль за передвижением между самоуправлениями.