Эксперты предлагают открыть большие магазины с отдельными входами

«(…) Вчера экспертный совет принял решение внести предложения в правительство относительно обновления требований для торговых предприятий, которые торгуют не самыми необходимыми товарами и имеют площадь более 300 кв. м», — сказал на пресс-конференции во вторник член экспертного совета при правительстве, глава Молетской больницы Вайдотас Григас.

Также предполагается, что одновременно в магазины могут заходить не более двух человек.