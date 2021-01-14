Эксперты предлагают прививать жителей Литвы старше 70 лет

Правительственные эксперты предлагают начать вакцинировать от коронавируса жителей 70-ти лет и старше, а также больных онкозаболеваниями, аутоиммунными болезнями.

Как сообщил Кабмин, в среду на заседании Независимого совещательного совета экспертов был уточнен список дальнейших приоритетов вакцинации, а также рекомендации по процессу вакцинации.

Совещательный совет также рекомендует начать вакцинацию лиц, страдающих от онкологических и аутоиммунных заболеваний, которые получают химиотерапию, иммуномодулирующее и иммуноподавляющее лечение, радиотерапию, а также лицам с врожденным и приобретенным иммунодефицитом.