Nuotrauka pixabay.com

Научный совет при французском правительстве предупредил о возможности «неконтролируемого возобновления эпидемии» COVID-19 в январе, после новогодних праздников, сообщает во вторник газета Le Figaro.

«Научный совет считает возможным, что такой рост числа заражений вызовет в течение нескольких недель неконтролируемое возобновление эпидемии, сильный рост госпитализаций, случаев помещения в реанимацию и летальных исходов», — говорится в заключении совета.

Научный совет предложил три стратегии реагирования на эти риски. Первый — введение строгого карантина в регионах и городах, больше всего пострадавших от пандемии. Этот вариант, чреватый серьезными социально-экономическими последствиями, был исключен. Второй вариант — реагировать уже после того, как число заражений вырастет после праздников. Он подразумевает ограничение социальной или экономической активности, которая может способствовать распространению вируса.

Последний вариант — реагировать еще позже, основываясь на числе новых госпитализаций. Он включает «более широкие ограничительные меры, вплоть до длительной изоляции»? Gthtlftn «Интерфакс».

Ситуацию осложняет то, что большинство жителей Франции не доверяет заявлениям о качестве вакцины и не желает прививаться от коронавируса. Так, в первые три дня вакцинации в стране иммунизировали менее ста человек, а данные опроса Ipsos Global Advisor свидетельствуют, что только 40% французов готовы сделать прививку от коронавируса.

С начала пандемии во Франции заразились коронавирусом более 2,5 млн человек, более 63 тыс. умерли.