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Эксперты предупреждают о высоком риске распространения коронавируса на зверофермах Европы

Фото pixabay.com

Вероятность распространения вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, на зверофермах Европы и передачи его человеку очень высока.

К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной организации по охране здоровья животных, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

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В апреле 2020 года Нидерланды стали первой страной в мире, в которой зарегистрировали случаи COVID-19 у норок, выращенных на зверофермах. Позже о случаях заболевания коронавирусом среди норок сообщили еще девять стран, семь из которых находятся в Европе. А в Дании у некоторых людей, заразившихся от этих зверьков, выявили новый штамм, содержавший ряд мутаций. Причем, по результатам предварительных исследований выяснилось, что новый вариант отличается пониженной восприимчивостью к антителам.

Специалисты выпустили ряд рекомендаций для предотвращения передачи вируса SARS-CoV-2 и его вариантов от животных человеку. В частности, на фермах должны строго соблюдаться санитарные нормы, а работники звероферм должны использовать средства индивидуальной защиты на постоянной основе. Животных необходимо регулярно тестировать на наличие вируса. Также необходимо тестировать диких животных, обитающих вблизи звероферм.

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belta.by

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