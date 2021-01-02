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Эксперты: самое значимое событие 2020 года в Литве – пандемия и ее последствия

Фото vrm.lrv.lt

Важнейшим экономическим событием 2020 года в Литве была пандемия и ответ на нее, утверждают литовские экономисты.

Агентство новостей BNS попросило экономистов и экспертов выбрать три наиболее значимых, по их мнению, события года, из 11-ти важнейших. 

Четырнадцать опрошенных считают, что наибольшее влияние на экономику в этом году оказала пандемия – введенный по ее причине в марте трехмесячный карантин и утвержденный пакет мер поощрения экономики в объеме 5 млрд евро.  

Двенадцать экспертов в качестве одного из важнейших назвали соглашение глав Евросоюза по плану оживления экономики и новому бюджету ЕС на 2021-2027 годы, по которому помощь Литве составит 14,5 млрд евро – на 1,7 млрд евро больше, чем в 2014-2020 годах.

Далее среди важнейших событий находятся начало работы нового правительства (7 опрошенных), реализованное госэнергохолдингом Ignitis grupe первичное публичное предложение акций (IPO, 3 эксперта), Соглашение регуляторов Балтийских стран и Польши по синхронизации линий электропередачи (3), введенный правительством в декабре строгий карантин.

Два эксперта среди важнейших событий назвали и предъявленные прокуратурой подозрения крупнейшему акционеру и главе Grigeo Гинтарасу Пангонису в том, что входящая в группу компания Grigeo Klaipeda сливала в Куршский залив неочищенные промышленные стоки. По одному эксперту назвали строительство нового магистрального газопровода с Польшей  (GIPL) и прекращение торговли электроэнергией с Беларусью.

«Ритмы и не только экономической жизни в этом году диктовала пандемия, именно ее распространение, контроль и меры стабилизации и оживления экономики являются теми вещами, которыми выделяется 2020-ый год», – сказала экономист компании INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене.

Экономист банка SEB bankas Тадас Повилаускас подчеркнул, что в в период пандемии важнейшие экономические события неизбежно связаны с решениями властей, направленными на борьбу с коронавирусом и смягчение экономического спада.  

«То, что экономический спад в Литве в этом году один из самых низких в ЕС, дефицит бюджета относительно большой, свидетельствует о том, что фискальный импульс в Литве был очень сильным (а некоторые меры не очень целенаправленными), поэтому решения властей следует признать важнейшими решениями этого года», – сказал экономист.

Экономисты и эксперты считают одним из важнейших событий 2020 года и соглашение ЕС по беспрецедентному плану оживления экономики, который открывает Литве возможности изменить структуру экономики и повысить конкурентоспособность.  

По словам старшего экономиста отдела макроэкономики и прогнозирования Банка Литвы (Центробанка) Лауры Гальдикене, соглашение предоставляет возможность не только восстановить ослабленную пандемией экономику, но и обеспечить ее долговременный рост, поскольку большая часть средств будет направлена на климатические цели. 

«Климатические изменения – это, пожалуй, самый серьезный вызов, стоящий перед человечеством, и это предусмотренное финансирование может помочь ЕС, и вместе с тем и Литве, добиться  поставленных целей «Зеленого» курса Европы», – сказала Л. Гальдикене.

По оценкам экономиста компании SME Finance Александра Изгородина, соглашение важно и потому, что впервые в истории ЕС деньги на поощрение экономики были направлены от имени Еврокомиссии. 

«Это важный шаг в отношении большей интеграции ЕС»,  – сказал А. Изгородин.

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