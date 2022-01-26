Эксперты: Судно СПГ вернулось в Калининград – возможная подготовка к санкциям

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Поскольку после двухлетнего перерыва плавающее судно-хранилище сжиженного природного газа (СПГ) «Газпрома» «Маршал Василевский» вернулось в Калининградскую область, эксперты в сфере энергетики отмечают, что это может означать больше не только стремление России обеспечить газом анклав, но и возможное распространение пропаганды о предполагаемых санкциях НАТО или Литвы.

По данным порталов мониторинга судов myshiptracking.com, marinetraffic.com и vesselfinder.com, «Маршал Василевский», который последние полгода швартовался в Египте, Бельгии, Нидерландах, Тайване и Сингапуре, во вторник вошел в Гданьский залив близ Калининградской области. Указанный на порталах пункт назначения корабля для – «заказов в Балтийском море».

Российское информационное агентство «Интерфакс» сообщает, что единственное в России судно-регазификатор СПГ «Маршал Василевский» вошло во вторник в порт Калининграда, после загрузки 20 января в бельгийском порту Зебрюгге. Как сообщает «Интерфакс», и судно, и весь СПГ-терминал являются альтернативой газоснабжению региона в случае нарушения транзита газа через Литву.

Прибытие корабля — это желание распространить информацию о якобы предполагаемых санкциях НАТО или Литвы.

Эксперт по энергетике, бывший министр энергетики Арвидас Секмокас считает, что приход «Маршала Василевского» в Калининград может быть запланированным, но не исключает, что Россия, которая может планировать войну на Украине, готовится обеспечить безопасную поставку газа в свой анклав.

«Есть два варианта. Первый вариант — это просто запланированный рейс. Однако в нынешних геополитических обстоятельствах не исключено, что цель — обеспечить поставки газа в Калининград», — сказал эксперт BNS.

По словам Секмокаса, такой шаг будет означать не угрозу прекращения транзита газа через Литву, а желание России транслировать пропагандистский посыл о якобы наложенных против нее санкциях НАТО или Литвы.

«Россия может считать, что страны НАТО могут принять санкции, среди которых могут быть действия Литвы по приостановке поставок газа в Калининградскую область какие-то другие действия со стороны НАТО. (…) Это было бы их возможным объяснением того, что корабль-регазификатор возвращается, чтобы защитить себя от возможных действий со стороны Литвы или НАТО», — рассуждал Секмокас.

Ритас Стасялис, эксперт Национальной энергетической ассоциации Литвы, также считает, что Россия может захотеть подстраховать себя от возможных ответных действий со стороны стран НАТО с помощью возвращающегося СПГ-судна и таким образом оправдать свою риторику.

«Учитывая риторику России и то, что они думают о НАТО и своих соседях, можно представить их отношение к надежности Литвы как транзитного государства в Калининград. Думаю, они могут так проектировать или еще раз опробовать всю инфраструктуру де-факто от «Маршала Василевского» до пуска их нового завода СПГ на границе с Финляндией», — сказал он.

«Теоретически от Москвы можно ожидать чего угодно», — добавил Стасялис.

Литва могла бы обеспечить себя газом только через Клайпедский терминал и хранилище в Инчукалнсе

Оператор литовской газовой системы Amber Grid утверждает, что внимательно следит за передвижением «Маршала Василевского, и в настоящее время в Литва обеспечивает себя газом в основном за счет Клайпедского терминала СПГ и подземного хранилища газа в Инчукалнсе, что в Латвии.

«Мощность поставок из указанных альтернативных источников достаточна, если газ не будет подаваться транзитом не только в Калининград, но и в Литву с Востока», — констатировали BNS в Amber Grid.

По мнению Министерства энергетики, переброс судна СПГ «Газпрома» направлении Калининградской области может означать возможность использования уже созданной в анклаве инфраструктуры, способной удовлетворить потребности региона в газе.

По ее данным, Литва пока не проинформирована о возможных изменениях транзита или экспорта газа российского концерна «Газпром» по трубопроводу в Литву, а имеющиеся мощности позволяют стране поставлять газ вне зависимости от действий России.

Контракт Amber Grid с «Газпромом» на транзит газа в Краснодарскую область действует до конца 2025 года.

СПГ-терминал открылся в Калининграде в январе и половину 2019 года и полгода простаивал. Затем он начал перевозить грузы СПГ по всему миру.

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