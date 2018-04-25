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TOP,Новости,Политика

Эксперты: в политике Польше наиболее вероятна преемственность

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Поскольку в минувшее воскресенье в Польше на парламентских выборах большинство получила партия правых взглядов «Право и справедливость» (ПС), литовские политологи прогнозируют, что в отношении с Вильнюсом изменений в политике Варшавы не будет. 

Политолог Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Рамунас Вильпишаускас сказал, что, как внутри Польши, так и в отношениях с Евросоюзом или Литвой, наиболее вероятна преемственность, поскольку нет цели менять политику, позволяющую побеждать на выборах. 

«Было много новых обещаний избирателям, связанных с социально-экономическими вопросам, и то, что уже помогло хорошо выступить на выборах, вероятно, будет продолжаться, особенно, если польская экономика продолжит рост», – сказал BNS Р. Вильпишаускас. 

«Скорее всего мы увидим сходную политику с той, которую видели в последние годы», – добавил он.

Декан факультета политических наук и дипломатии Университета и. Витаутаса Великого Шарунас Лекис сказал, что, невзирая на прежние споры после победы  ПС в отношениях Польши и ЕС, серьезных проблем не возникнет, поскольку в данный момент Евросоюз решает более важные вопросы.

Ш. Лекис сказал BNS, что польские проблемы реализации правосудия» в данный момент не являются существенными, имея в виду поведение Венгрии и отношения с Турцией. 

По ее словам, отношения Польши с ЕС не должны ухудшаться, поскольку 90% поляков считают себя сторонниками Евросоюза. 

В отношениях Литвы и Польши все чаще акцентируется согласие 

Р. Вильпишаускас сказал, что в двухсторонних отношениях Литвы и Польши все чаще должно акцентироваться то, по каким вопросам страны сходятся во мнении, и могут работать вместе, чем те вопросы, по которым позиции разнятся. 

«Есть договоренность по важнейшим вопросам безопасности, мнения правящих в Польше и Литве по подходу к России по существу совпадают. Кроме того, у Литвы много интересов, связанных с реализацией инфраструктурных проектов, и мне кажется, что по этой причине стало обычным в последнее полугодие или год, чаще акцентировать то, в чем Литва и Польша договариваются», – сказал политолог.

Ш. Лекис сказал, что не ждет изменений в двухсторонних отношениях.  

«Существенных изменений я не вижу, к тому же, Литва осуществляет такую с одной стороны политику поддержки Польши, как сейчас, и мне кажется, что в этом контексте, даже инициатива правительства наградить Качиньского, все инициативы способствуют этому», – сказал Ш. Лекис.

BNS
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