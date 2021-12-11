Экспортеры зерна: рынок Тайваня интересен, но пока много неизвестных

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

После того, как Тайвань разрешил Литве экспортировать некоторые виды зерновой продукции, торгующие ею предприниматели говорят, что тайваньский рынок интересен, но пока неясно, будет ли литовский товар конкурентоспособным и какие качественные параметры будут применяться.

Менеджер сельськохозяйственной компании Linas Agro по торговле зерном Сваюнас Банялис говорит, что Тайвань, как и любой новый рынок экспорта, интересен, и предприятие готово сотрудничать.

«Однако пока у нас немного информации о тайваньском рынке, потому что на него из Литвы никто не экспортировал зерно. Мы не знаем, какого качества и какие количества пшеницы и других культур этому рынку нужны. Так что, пока мы сможем выйти на этот рынок, нужно будет многое выяснить, прежде всего, то — что Литва может на нем предложить», — сказал BNS Банялис.