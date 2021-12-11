Экспортеры зерна: рынок Тайваня интересен, но пока много неизвестных

После того, как Тайвань разрешил Литве экспортировать некоторые виды зерновой продукции, торгующие ею предприниматели говорят, что тайваньский рынок интересен, но пока неясно, будет ли литовский товар конкурентоспособным и какие качественные параметры будут применяться.
Менеджер сельськохозяйственной компании Linas Agro по торговле зерном Сваюнас Банялис говорит, что Тайвань, как и любой новый рынок экспорта, интересен, и предприятие готово сотрудничать.
«Однако пока у нас немного информации о тайваньском рынке, потому что на него из Литвы никто не экспортировал зерно. Мы не знаем, какого качества и какие количества пшеницы и других культур этому рынку нужны. Так что, пока мы сможем выйти на этот рынок, нужно будет многое выяснить, прежде всего, то — что Литва может на нем предложить», — сказал BNS Банялис.
Он обратил внимание, что Литва очень удалена от Тайваня, кроме того, ему ближе и дешевле завозить зерно из Австралии, хотя качество последнего хуже литовского.
Глава Литовской ассоциации предприятие по переработке и торговле зерном Даля Рущяускене сказала, что новые возможности экспортировать на любой рынок, который может быть интересен литовским экспортерам, всегда полезны.
«Мы видим потенциал на этом рынке, говорим с вероятными импортерами. Однако это пока первые шаги. Нужно согласовать вопросы качества и другие формальности. Насколько это послужит литовским экспортерам зерна, мы сможем оценить только после отгрузки хотя бы одной партии зерна», — сказала она BNS.
Бюро инспекции здоровья животных и растений и карантина Тайваня на минувшей неделе сообщило, что в страну можно экспортировать пшеницу обыкновенную и ячмень, овес посевной и горох, предназначенный для употребления, а не для сева.