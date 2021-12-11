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Экспортеры зерна: рынок Тайваня интересен, но пока много неизвестных

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

После того, как Тайвань разрешил Литве экспортировать некоторые виды зерновой продукции, торгующие ею предприниматели говорят, что тайваньский рынок интересен, но пока неясно, будет ли литовский товар конкурентоспособным и какие качественные параметры будут применяться. 

Менеджер сельськохозяйственной компании Linas Agro по торговле зерном Сваюнас Банялис говорит, что Тайвань, как и любой новый рынок экспорта, интересен, и предприятие готово сотрудничать. 

«Однако пока у нас немного информации о тайваньском рынке, потому что на него из Литвы никто не экспортировал зерно. Мы не знаем, какого качества и какие количества пшеницы и других культур этому рынку нужны. Так что, пока мы сможем выйти на этот рынок, нужно будет многое выяснить, прежде всего, то — что Литва может на нем предложить», — сказал BNS Банялис. 

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Он обратил внимание, что Литва очень удалена от Тайваня, кроме того, ему ближе и дешевле завозить зерно из Австралии, хотя качество последнего хуже литовского. 

Глава Литовской ассоциации предприятие по переработке и торговле зерном Даля Рущяускене сказала, что новые возможности экспортировать на любой рынок, который может быть интересен литовским экспортерам, всегда полезны. 

«Мы видим потенциал на этом рынке, говорим с вероятными импортерами. Однако это пока первые шаги. Нужно согласовать вопросы качества и другие формальности. Насколько это послужит литовским экспортерам зерна, мы сможем оценить только после отгрузки хотя бы одной партии зерна», — сказала она BNS.

Бюро инспекции здоровья животных и растений и карантина Тайваня на минувшей неделе сообщило, что в страну можно экспортировать пшеницу обыкновенную и ячмень, овес посевной и горох, предназначенный для употребления, а не для сева. 

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