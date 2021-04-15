Экспресс-тесты на антигены будут доступны во многих торговых точках Литвы

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Как сообщил в четверг Департамент здравоохранения, для самоконтроля во многих торговых точках теперь будут доступны экспресс-тесты на антигены.

«Тест на коронавирусную инфекцию можно будет провести в любое время. Экспресс-тесты на антигены повысят доступность тестирования и позволят людям очень быстро получить результат — всего за 10 минут», — говорится в заявлении министерства.

Согласно министерству, экспресс-тесты на антигены для самоконтроля являются дополнительным инструментом управления COVID-19. Он разработан, чтобы «повысить осведомленность, помочь контролировать вирус и замедлить его распространение».

«Как люди, которые регулярно проходят тестирование, так и их окружение, смогут чувствовать себя в большей безопасности», — заявили в министерстве.

Согласно министерству, к распространению допускаются только относящиеся для профессионального использования, надежные и безопасные экспресс-тесты на антигены.

По данным министерства, они должны соответствовать требованиям для диагностики in vitro, соответствовать параметрам, установленным Европейской комиссией: чувствительность должна быть не менее 80%, специфичность — не менее 97%, быть адаптированными для использования в малоинвазивном методе отбора проб — из носовых полостей или слюны, иметь удобную для непрофессионального использования внешнюю упаковку и инструкцию по применению.

Оценка пригодности экспресс-тестов на антигены для профессионального использования в целях самоконтроля возложена на Государственную службу аккредитации в сфере здравоохранения.

Согласно министерству, после выполнения экспресс-теста на антиген и получения положительного ответа человек может подозревать, что он заражен коронавирусом, и должен зарегистрироваться в мобильном пункте по горячей линии 1808 или заполнив электронную форму на www.1808.lt для подтверждающего ПЦР теста.

В случае отрицательного результата человек может утверждать, что он не инфицирован коронавирусом, но должен продолжать соблюдать рекомендации по личной гигиене, соблюдать физическую дистанцию ​​и носить средства индивидуальной защиты.

Информация ЛК по сообщению BNS