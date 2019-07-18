Экспромт от Дали Грибаускайте

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

🔊 Воспроизвести

Завершившая срок полномочий на должности президента Литвы говорит, что на нового главу государства Гитанасу Науседу ложится бремя огромной ответственности.

«Хочу порадоваться, что наше государство способно демократично, достойно избирать своих руководителей, что их уважают. Люди доверяют, возлагают надежды, и это происходит мирно и с радостью. Но это означает, что на нового президента ложится бремя огромной ответственности, и Конституция будет единственным путеводителем. И воля людей, конечно. И это бремя не только в плане безопасности нашего государства, благосостояния людей, а также в плане защиты Конституции от покушений на нее», – сказала Д. Грибаускайте в Сейме.

Она подчеркнула, что ответственность каждую минуту будет сопровождать и самого президента, и его семью.

«В сумке я возила с собой за рубеж некоторые документы, которые в случае изменения ситуации с безопасностью должны были бы быть под рукой. Это придется делать и новому президенту, потому что каждую минуту, где бы мы ни были – дома или за границей, мы являемся и будем президентами, которые отвечают за безопасность государства и нашего народа в случае агрессии извне или внутренних недоразумений, или же в случае сложной проблемы», – сказала экс-президент.

«Семье придется взять на себя такую же ответственность 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Выходных не будет. Отпусков не будет. Это обязательство и долг перед всем нашим народом. Ради нашего государства, ради нашего будущего», – добавила она.

Завершая свою речь в Сейме, Д. Грибаускайте пожелала новому президенту терпения, твердости и народной поддержки.

«Мы, президенты, в ответе только перед нашим народом и Конституцией, поэтому я очень желаю всем помогать руководить страной, потому что это не ответственность одного человека, а ответственность всех, кто выбирал этого президента, поэтому долг всех людей – помогать президенту в работе», – сказала Д. Грибаускайте.

Последняя речь Д. Грибаускайте была экспромтом – она решила не читать заранее подготовленный текст.

Информация литовских СМИ