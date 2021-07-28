Эквадор лишил Ассанжа гражданства

Эквадор лишил гражданства основателя организации WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа. Об этом в среду, 28 июля, сообщила австралийская вещательная корпорация ABC со ссылкой на МИД Эквадора.

По ее данным, Ассанж, получивший эквадорское гражданство в январе 2018 года, был лишен его по решению суда в понедельник, 26 июля.

«Суд действовал независимо и следовал надлежащей правовой процедуре, рассматривая решение, принятое прежним правительством», — цитирует ABC заявление внешнеполитического ведомства Эквадора.

Тем временем адвокат Ассанжа Карлос Поведа отметил, что права его подзащитного были нарушены в ходе судебного процесса, поскольку его лишили возможности принять участие в слушаниях, что является поводом для апелляции.

Как известно, Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Ему грозит 175 лет лишения свободы.

Напомним, в январе суд в Лондоне отказал американским властям в экстрадиции Ассанжа, поскольку у заключенного наблюдаются симптомы депрессии и склонность к суициду.

В настоящее время обвиняемый находится в лондонской тюрьме, куда был доставлен после того, как его выдало властям посольство Эквадора. Там он скрывался с 2012 года.