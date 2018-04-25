Экзаменационная сессия на старте

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Основная экзаменационная сессия на аттестат зрелости начнется 22 июня. Как и прежде, для получения аттестата зрелости необходимо будет сдать два экзамена: обязательный литовский язык и литературу и один на выбор.

До 18 мая выпускники смогут уточнить выбранные ими экзамены на аттестат зрелости, отказавшись от тех, которые они не собираются сдавать после оценки своих будущих планов или перспектив дальнейшего обучения.

«Создана возможность для школьников, с учетом того, что они выбирали экзамены еще в 2019 году, в ближайшее время, до 18 мая, отказаться от экзаменов на аттестат зрелости по выбору, если в них нет потребности с учетом будущего обучения или карьеры», – сообщила временный заместитель директора Национального агентства образования Аста Раноните.

Принятое решение о проведении экзаменационной сессии на аттестат зрелости с 22 июня по 4 августа основано на опубликованных литовскими учеными моделях о возможном распространении вируса в ближайшие месяцы. Ожидается, что к началу запланированной сессии экзамена на аттестат зрелости ситуация с пандемией будет урегулирована и карантин либо будет отменен, либо его условия значительно ослаблены.

Если эпидемиологическая ситуация, по данным на 15 июня, не позволит безопасной организации запланированных экзаменационных сессий, возможно, будут внесены изменения. По этому поводу регулярно проводятся консультации с Министерством здравоохранения.

Первый этап вступительных экзаменов в высшие школы состоится до 18 августа, второй должен завершиться 4 сентября, а учебный год в высших учебных заведениях планируется начать спустя еще две недели.

Информация «ЛК», BNS