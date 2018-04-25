Экзамены будут, если карантин закончится до начала или середины июня

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Экзамены на аттестат зрелости в литовских школах могут состояться в обычном порядке, если карантин закончится до начала июня или даже до середины июня, говорит министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс.

«Никто не может сегодня сказать, когда закончится карантин. Мы думаем, что если карантин закончится до июня, может, ещё до середины июня, то мы сможем организовать выпускные государственные экзамены в обычном порядке», – сказал А. Монкявичюс на пресс-конференции в четверг.

«Мы наметили и другие сценарии (…) в зависимости от того, как может складываться карантин (…) Сегодня я сформировал группу планирования, в состав которой вошли все основные социальные партнёры, и мы очень спокойно, в течение двух недель, взвесив каждый сценарий, представим оценки, каким может быть окончание учебного года», – сказал министр.

После того, как почти две недели назад в стране был введён карантин, чтобы обуздать распространение коронавируса, уже отложены некоторые экзамены на аттестат зрелости, а от проверки знаний четвероклассников, восьмиклассников и десятиклассников было решено отказаться.

Минобразования сообщило, что сейчас рассматривается несколько вариантов сдачи экзаменов на аттестат зрелости. Один из них – начать эти экзамены 1 июня, другой – с 22 июня, когда обычно проводится повторная сессия.

В первом варианте приём в профессиональные школы и высшие школы страны будет проводиться с опозданием в две-три недели. Если экзамены придётся перенести на вторую половину июня, то приём будет проводиться в конце августа- начале сентября.