Государственный экзамен на аттестат зрелости по литовскому языку и литературе выбрали 17207 выпускников – на 29 больше, чем в прошлом учебном году, а школьный экзамен – 9352.

Государственный экзамен на аттестат зрелости по математике намерены сдавать 16857 кандидатов – на 254 больше, чем в прошлом учебном году.

Среди школьных экзаменов после литовского языка самым популярным является экзамен по технологиям, который выбрали 6600 абитуриентов, экзамен по искусству будут сдавать 1623 кандидата.

Еще 741 абитуриент остановил свой выбор на экзамене по родному польскому языку, 323 – по русскому, 45 – по белорусскому.

Планируется, что в 2021 году экзамены на аттестат зрелости начнутся 9 апреля государственным экзаменом по иностранному языку.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ