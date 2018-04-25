Экзит-пол: Лукашенко выиграл выборы в Беларуси

Фото Пресс-служба Президента Республики Беларусь

На выборах президента Беларуси 79,7% избирателей в воскресенье, 9 августа, отдали свои голоса за действующего главу государства Александра Лукашенко. Соответствующие результаты национального экзит-пола опубликовало государственное информагентство БелТА.

За главного оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 6,8% граждан Беларуси, за Анну Канопацкую — 2,3%, за Андрея Дмитриева — 1,1%, за Сергея Череченя — 0,9%. Против всех проголосовали 9,2%. Опрос проводился на 320 участках по всей стране.

Интервьюеры предлагали проголосовавшим избирателям пройти анонимный опрос. На вопрос, за кого респондент отдал свой голос, ответили 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек.

Как сообщалось, за пять дней досрочного голосования на выборах президента Беларуси на участки пришли 41,7% избирателей. Явка на досрочном голосовании обновила рекорд выборов 2015 года.