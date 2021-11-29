Электроэнергия для большинства жителей должна подорожать примерно на 10%

В связи с сильным подорожанием энергоресурсов электроэнергия для большинства регулируемых бытовых потребителей с января должна подорожать в среднем на 10%. В зависимости от выбранного плана рост тарифов должен будет колебаться в пределах 7-19%.

Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) во вторник намерен утвердить окончательные общественные цены на электроэнергию для населения. Они будут применяться к потребителям, которые еще не выбрали независимого поставщика электроэнергии – таких более миллиона.

Председатель ГСРЭ Ренатас Поцюс говорил, что чтобы смягчить подорожание электроэнергии для жителей, снижены цены составляющей за услуги инфраструктуры. Кроме того, снижаются цены на передачу, распределение, системные услуги, соответствующие общественным интересам услуги.

Ранее предполагалось, что для регулируемых потребителей электроэнергии она подорожает со следующего года заметнее – примерно на 20%.

За неделю электроэнергия в Литве подорожала на 21% – Litgrid

Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе по сравнению с предыдущей выросла на 21%, сообщает оператор передающей системы страны Litgrid.

В период 22-28 октября в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 157,3 евро за мегаватт-час, в Латвии она стоила столько же, а в Эстонии она подорожала на 34% до 156,7 евро за мегаватт-час.

По сообщению оператора, в связи с завершением осени и похолоданием, растет потребление электроэнергии, на минувшей неделе цены на электроэнергию росли и в Скандинавии, что повлекло за собой и рост цен в Литве.

«НА минувшей неделе цены на электроэнергию в Балтийских странах вновь выросли, однако еще более значительный рост отмечался в Четвертой шведской зоне, показатели которой имеют большое влияние на цены в Литве. В этой зоне цены на электроэнергию повысились на целых 45% до 138 евро за мегаватт-час. Цены также быстро выросли в других шведских зонах и в Норвегии», – отметил в пресс-релизе директор Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

Потребление электроэнергии на минувшей неделе в Литве выросло на 3% до 261 гигаватт-часа. Местные электростанции обеспечили 29% потребления электроэнергии в стране, их производство сократилось на 11% до 74 гигаватт-часов.