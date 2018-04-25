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TOP,Общество,Энергетика

Электроэнергия: от монополиста — к выбору поставщика

Фото pixabay.com

В мае в Литве вступили в силу принятые парламентом поправки к закону об электроэнергетике. Благодаря поправкам Литва присоединяется к странам Евросоюза, в которых потребители могут выбирать наиболее подходящего поставщика электроэнергии. До сих пор электроэнергию жители Литвы покупали у общественного поставщика, а цены устанавливала Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ). 

В период с 1 июля 2020 года по 1 января 2023 года будут происходить переход от покупки услуги у предприятия-монополиста и создаваться условия для активной работы поставщиков электроэнергии. 

«Основная цель – эти перемены должны быть на пользу всем жителям, даже тем, кто потребляет небольшое количество электроэнергии. Мы перенимаем положительный опыт других стран и хотим создать условия для формирования активного и конкурентоспособного рынка розничных поставок электроэнергии, появления новых и качественных услуг», – сказал министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. 

Эксперты считают, что отказ от монополии на энергетическом рынке формирует конкурентоспособные условия для потребителей. К примеру, жители Литвы смогли ощутить конкуренцию операторов мобильной связи, качество их услуг и изменение цен.

Сейчас цену на электричество для всех бытовых потребителей ежегодно пересчитывает и устанавливает ГСРЭ. Когда потребители сами будут выбирать поставщика, государство будет регулировать только некоторые составляющие стоимости: расходы на передачу, распределение и услуги, отвечающие общественным интересам. Цены на приобретение и поставку электричества будут зависеть от конкуренции между поставщиками и цен на бирже. 

Отказ от монопольных услуг в этой сфере будет проходить в несколько этапов. 

Летом 2020 года почти 100 000 потребителей получат сообщения о том, что до 10 декабря этого года они должны выбрать нового поставщика, их договоры действуют только до 1 января 2021 года. Это объекты, которые используют свыше 5000 кВт электроэнергии в год. С начала сентября, если потребитель не выскажется против, ESO передаст его контактные данные и данные о потреблении электроэнергии поставщикам, а они представят клиенту свои предложения.

Потребителей также информируют о гарантированном поставщике, о том, когда он начнет поставки и на каких условиях. Эту услугу ESO будет предоставлять тем потребителям, которые до указанного срока не выберут поставщика.

До 10 декабря 2021 года поставщиков должны выбрать потребители, которые используют 1000–5000 кВт в год, а на третьем этапе — до 10 декабря 2022 года – остальные потребители, включая социально уязвимых жителей, жилтоварищества и администраторов домов. По данным ESO, в первый этап попали около 5,83% всех бытовых потребителей Литвы. 

С целью защиты социально уязвимых потребителей в законе указано, что их переход к новому порядку состоится на последнем этапе, независимо от того, сколько электроэнергии они потребляют. Однако важно заметить, что, как и все другие потребители, люди из этой группы могут по своему желанию в любое время выбрать независимого поставщика. Дополнительно предусмотрено, что с 1 января 2023 года социально уязвимым потребителям, которые будут получать услуги гарантирующего поставщика, обеспечат более благоприятные цены в тех случаях, если они не выберут независимого поставщика.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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