Электроэнергия с БелАЭС: факты и домыслы

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Бывшего премьера Литвы Саулюса Сквярнялиса пока не убеждают утверждения представителей нового правительства о поступающей на рынок Балтийских стран электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС). И все же, по его словам, если есть хотя бы теоретическая возможность ее попадания на рынок, это следует предотвратить, сообщает BNS.

«Напрямую это попадание невозможно, сейчас у нас только домыслы — это не подтвердило и правительство Латвии, — что электроэнергия действительно могла попадать. Это скорее утверждения, основанные на экспертных расчетах и домыслах, которые не подтверждены фактическими доказательствами», — сказал С. Сквярнялис радио LRT.