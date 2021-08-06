Электронная система дорожных сборов

Nuotrauka BFL/ Algirdas Kubaitis

В связи с планами создать и внедрить в Литве до конца следующего года электронную систему дорожных сборов правительство на минувшей неделе постановило предоставить в кредит под проект 34,8 млн евро, сообщает BNS.

О кредите стоимостью 38 млн евро просила государство Литовская дирекция автомобильных дорог, еще 3,3 млн евро она выделит из собственных средств.

Система будет осуществлять сборы за пользование тяжелыми грузовыми автомобилями установленными правительством платными дорогами, чем будет проводиться в жизнь принцип дорожного сбора Европейского союза (ЕС) – «пользователь платит — загрязнитель платит». Новая система заменит нынешнюю систему электронных виньеток. Новая плата будет зависеть не от времени поездки, а от расстояния.