Электронное согласие на донорство органов в Литве уже подписали 10 000 человек

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10 007 – столько жителей Литвы подписали электронное согласие отдать свои органы на доноры посоле смерти. 20 665 жителей заполнили бумажную форму согласия. В общей сложности 30 672 жителя Литвы — 20 300 женщин и 10 372 мужчин – уже дали согласие на донорство органов.

Возможность подать электронную заявку на донорство органов была легализована более пяти лет назад, 27 марта 2014 года.

В 2014 году было получено 1874 электронных согласия, 1030 в 2015 году, 1475 в 2016 году, 1685 в 2017 году и 2087 в 2018 году. За первые семь месяцев этого года 1856 человек уже подписали свое электронное согласие, 326 заполнили бумажную форму согласия.

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