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Электросамокаты в Ирландии пока еще вне закона

Фото из открытых источников

Электрические самокаты в Ирландии могут узаконить после публикации доклада Управления безопасности дорожного движения. В докладе рекомендуются изменения, поскольку скутеры становятся все популярнее среди жителей страны.

Авторы доклада волнуются из-за безопасности всех водителей, в т.ч. владельцев электрических самокатов. Сейчас скутеры никак не регулируются законодательством. Проще говоря, кататься на них по дорогам Ирландии – незаконно.

Сейчас министр транспорта Шейн Росс рассматривает рекомендации доклада. В сентябре планируется объявить о публичных консультациях по этому вопросу.

А пока что Гарда выступают против самокатов.

russianireland.com

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