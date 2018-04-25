Электросамокаты в Ирландии пока еще вне закона

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Электрические самокаты в Ирландии могут узаконить после публикации доклада Управления безопасности дорожного движения. В докладе рекомендуются изменения, поскольку скутеры становятся все популярнее среди жителей страны.

Авторы доклада волнуются из-за безопасности всех водителей, в т.ч. владельцев электрических самокатов. Сейчас скутеры никак не регулируются законодательством. Проще говоря, кататься на них по дорогам Ирландии – незаконно.

Сейчас министр транспорта Шейн Росс рассматривает рекомендации доклада. В сентябре планируется объявить о публичных консультациях по этому вопросу.

А пока что Гарда выступают против самокатов.

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