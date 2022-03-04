Электростанция – в управление муниципалитетом

Фото BNS/Юлюса Калинскаса

Из-за задержки строительства когенерационной электростанции в столице для производства тепла используется значительно больше природного газа, чем в остальной части страны: в Литве в среднем тепловая энергия производится на 75% из биотоплива. Процесс когенерации позволяет вырабатывать совместно и электрическую, и тепловую энергию. Столичный муниципалитет уделяет особое внимание завершению строительства этого объекта.

Вильнюсский городской совет призвал государственную группу Ignitis Group, в ведении которой находится этот объект, как можно скорее завершить строительство вильнюсской когенерационной электростанции и предложил Министерству финансов рассмотреть возможность передачи ее в управление муниципалитету и Вильнюсским тепловым сетям. Однако Ignitis Group считает, что такой сценарий невозможен, сообщает BNS.

Вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, представляя проект, отметил, что такой шаг – моральное обязательство муниципалитета. Резолюция была принята городским советом 30 голосами, против было 6, один — воздержавшийся.

Вице-мэр отметил, что муниципалитет не претендует на собственность, а только на администрирование. «Иногда резолюции нужны не для того, чтобы что-то изменить, а для того, чтобы продемонстрировать позицию», — сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Ignitis Group сообщила, что Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк, финансирующий проект, обязались сохранить за группой не менее 51% акций электростанции и содержать 100 % акций до окончания строительства объекта, а после его завершения — провести открытый конкурс на оставшиеся 49% акций частному партнеру.

Компания в своем сообщении заявила, что «Ignitis grupė будет выполнять все запланированные обязательства перед вышеупомянутыми учреждениями, Литовским государством и подрядчиками, поэтому нет и не может быть возможности передачи проекта субъекту с меньшими финансовыми ресурсами и не имеющему подготовленной команды».

Ignitis Group неоднократно обещала, что к концу этого года построит объект по производству биотоплива.

«В настоящее время мы выбрали практически всех основных партнеров посредством открытых торгов и планируем, что биотопливная электростанция поставит первое тепло в Вильнюс в пилотном режиме в конце этого года», — говорится в сообщении Ignitis Group.

Строительство биотопливных мощностей Вильнюсской когенерационной электростанции задерживается примерно на год, поскольку в сентябре 2020 года электростанция расторгла договор с реструктурированной польской компанией по производству котлов Rafako, которая не смогла завершить работы.

Когда завод по переработке отходов в энергию начнет коммерческую эксплуатацию, планируется, что электростанция сможет переработать до 160 тысяч тонн отходов в год, которые в противном случае оказались бы на литовских свалках. Это значит, что можно будет произвести более дешевое тепло и уменьшить количество мусора, который вывозят на свалку.

Компания Вильнюсская когенерационная электростанция оборудовала современные установки для обработки дыма, которые обеспечат полностью безопасное производство энергии из городских отходов. Планируется, что когенерационная электростанция станет одной из самых современных электростанций такого типа в Европе.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt