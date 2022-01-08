Elektrum Lietuva инвестирует в крупнейший в стране солнечный парк около 8 млн евро

Фото BNS/Кястутиса Ванагаса

Дочерняя компания латвийской энергетической группы Latvenergo — Elektrum Lietuva в этом году планирует построить под Гаргждай парк солнечных установок мощностью 13 мегаватт, в который инвестирует около 8 млн евро.

Глава Elektrum Lietuva Мартинас Гига говорит, что это будет крупнейший проект солнечных электростанций в Литве — его мощность будет вдвое превышать мощность крупнейшего оборудованного на сегодняшний день парка.

Компания утверждает, что у нее уже есть предварительные разрешения на строительство и она начинает проектирование, а работы намерена завершить во втором-третьем квартале.

Elektrum Lietuva сейчас контролирует в Клайпедском уезде солнечный парк мощностью 1,5 мегаватт, она также начала еще два проекта: солнечный парк в 4,4 мегаватта в Шяуляйском уезде и в 5 мегаватт — в Клайпедском уезде. Совокупные инвестиции в них составят порядка 7 млн евро.

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