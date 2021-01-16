Елисейские поля превратят в сады

Как пишет Le Parisien, мэрия Парижа одобрила проект реконструкции Елисейских полей, в результате которого в районе будет сокращено число автомобилей, расширены пешеходные зоны, появятся тысячи деревьев.
Автором проекта является бюро известного архитектора Филиппа Кьямбаретты — PCA-Stream.
Стоимость проекта по преобразованию одной из известнейших улиц в мире составит 200 — 225 млн евро. Елисейские поля к Олимпийским играм 2024 года превратятся в «необыкновенный сад».
Елисейские поля — центральная парижская улица длиной около 2 км и шириной 70 м. Она протянулась от площади Согласия с Луксорским обелиском до площади Шарля-де-Голля со знаменитой Триумфальной аркой. На ней расположены музеи, театры, кинотеатры, бутики самых известных модных кутюрье, дорогие магазины, рестораны и кафе.
В последние годы 72% из 100 000 пешеходов, ежедневно гуляющих по Елисейским полям, являются туристами, а 22% — людьми, работающими на этой улице. Работы по благоустройству не проводились здесь с 1993 года.tourister.ru