Елисейские поля превратят в сады

Елисейские поля — центральная парижская улица длиной около 2 км и шириной 70 м. Она протянулась от площади Согласия с Луксорским обелиском до площади Шарля-де-Голля со знаменитой Триумфальной аркой. На ней расположены музеи, театры, кинотеатры, бутики самых известных модных кутюрье, дорогие магазины, рестораны и кафе.

В последние годы 72% из 100 000 пешеходов, ежедневно гуляющих по Елисейским полям, являются туристами, а 22% — людьми, работающими на этой улице. Работы по благоустройству не проводились здесь с 1993 года.