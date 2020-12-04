Элитный алкоголь… из гаража

Во время проверки полученной информации сотрудники отдела по расследованию экономических преступлений криминальной полиции Утянского округа 20 ноября в Вильнюсе заметили микроавтобус и двух мужчин, которые подозрительно вели себя рядом с открытым гаражом, сообщает пресс-служба полиции.
Сотрудники решили проверить личности мужчин и микроавтобус. Осмотр автобуса, которым управлял житель Лаздияй, удивил даже видавших виды сотрудников полиции. В машине были обнаружены пластиковые емкости разного размера с бесцветной жидкостью с сильным запахом спирта.
Когда выяснилось, что второй мужчина — житель Вильнюса, сотрудники осмотрели и его гараж, где тоже обнаружили пластиковые емкости разного размера с остатками жидкости с запахом алкоголя и пробками для бутылок. Обнаружив такие находки, сотрудники отдела по расследованию экономических преступлений заподозрили, что где-то может быть «фабрика» нелегального алкоголя, поэтому был проведен обыск в жилых помещениях мужчин. Подозрения подтвердились: были найдены бутылки разной емкости, пластиковые пробки, коробки с названиями водок Finlandia и Beluga, самодельное оборудование для розлива алкоголя с фильтрами из активированного угля. Также в помещении уже была готова к продаже нелегальная алкогольная продукция.
В общей сложности было обнаружено и изъято около 1 560 литров жидкости, содержащей, возможно, неденатурированный этиловый спирт, общая стоимость которых, включая налог, составляет около 38 600 евро.
За подобные нарушения предусмотрен штраф до 6000 МПУ (минимального прожиточного уровня) или лишение свободы на срок до 8 лет.
Подготовлено по сообщениям СМИ