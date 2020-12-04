Элитный алкоголь… из гаража

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Во время проверки полученной информации сотрудники отдела по расследованию экономических преступлений криминальной полиции Утянского округа 20 ноября в Вильнюсе заметили микроавтобус и двух мужчин, которые подозрительно вели себя рядом с открытым гаражом, сообщает пресс-служба полиции.

Сотрудники решили проверить личности мужчин и микроавтобус. Осмотр автобуса, которым управлял житель Лаздияй, удивил даже видавших виды сотрудников полиции. В машине были обнаружены пластиковые емкости разного размера с бесцветной жидкостью с сильным запахом спирта.

Когда выяснилось, что второй мужчина — житель Вильнюса, сотрудники осмотрели и его гараж, где тоже обнаружили пластиковые емкости разного размера с остатками жидкости с запахом алкоголя и пробками для бутылок. Обнаружив такие находки, сотрудники отдела по расследованию экономических преступлений заподозрили, что где-то может быть «фабрика» нелегального алкоголя, поэтому был проведен обыск в жилых помещениях мужчин. Подозрения подтвердились: были найдены бутылки разной емкости, пластиковые пробки, коробки с названиями водок Finlandia и Beluga, самодельное оборудование для розлива алкоголя с фильтрами из активированного угля. Также в помещении уже была готова к продаже нелегальная алкогольная продукция.