Элияс вместе с остальными котятами прибыл к нам в приют из деревни Карвис в Вильнюсском районе. В деревне малыши были никому не нужны, поэтому там их ждала бы печальная участь бездомных животных. Сейчас котята уже в безопасности, но, к сожалению, новых хозяев нашла только одна малышка, а трое котят (в их числе и Элияс) все еще ждут новых друзей. Нам больно видеть, что полгода жизни прошли для малышей в клетке приюта… А ведь они очень хотят быть любимыми, принимать и дарить ласку и радоваться вместе домашнему уюту.

Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».