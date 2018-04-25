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Королева Великобритании 93-летняя Елизавета II обратилась к нации в связи с ситуацией распространения коронавируса. Во время своего обращения к британцам, она заявила, что страна «преуспеет» в борьбе с пандемией коронавируса, но признала, что может случиться «еще многое», прежде чем в страну «вернется нормальная жизнь». Об этом сообщает BBC News.

Глава государства попросила британцев не нарушать карантинных мер. По ее словам, Соединенное Королевство обязательно справится с пандемией.

“Сохраняйте свою решимость и не теряйте чувство юмора”, — сказала Елизавета.

Королева поблагодарила тех, кто остается дома в изоляции, чтобы помешать распространению коронавируса. Она также высоко оценила самоотверженные действия врачей и ученых.

«Мы объединяем усилия со всеми народами по всему миру, используя выдающиеся достижения науки и инстинктивное стремление к исцелению, — сказала она. — Мы добьемся успеха, и этот успех будет принадлежать каждому из нас».

Ее Величество отметила, что нынешняя ситуация напоминает ей 1940-й год, когда она вместе с покойной сестрой Маргарет разговаривала из Виндзорского замка с детьми, эвакуированными из-под немецких бомбежек.

Обращение королева зачитала из большой комнаты дворца, в которой кроме нее находился лишь оператор, который был в маске и перчатках.

Ранее выдержки из телеобращения Королевы к нации были опубликованы в газете The Sun. В них она призывала британцев к самодисциплине.