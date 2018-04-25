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Елизавета II в необычной речи назвала дату Brexit

Фото facebook.com

Королева Великобритании Елизавета II 14 октября открыла новую сессию британского парламента тронной речью, которая готовится кабинетом министров и посвящена его приоритетам на ближайший год, сообщает Guardian.

В своей 65-й по счету тронной речи Елизавета II подчеркнула намерение правительства выйти из Евросоюза 31 октября.

По словам монарха, в основе нового соглашения будут принципы свободной торговли и взаимовыгодного сотрудничества.

«Мои министры введут новые режимы (регулирования) для рыболовецкой отрасли, сельского хозяйства и торговли, используя все возможности, открывающиеся для нас после выхода из ЕС», — сказала Елизавета II.

Также королева заявила, что британское правительство будет поддерживать развитие отраслей науки, участвовать в освоении космоса, а также поддерживать боеспособность армии страны. Кроме того, Елизавета II пообещала реформы уголовного кодекса, систем образования и социальной помощи.

Пресса обратила внимание, что на этот раз королева не надела корону Британской империи, которая традиционно используется во время церемонии открытия парламента.

Автор: Cyril Davenport (1848 – 1941) — G. Younghusband; C. Davenport (1919). The Crown Jewels of England. London: Cassell & Co. p. 6. (published in the US by Funk & Wagnalls, NY.) See also The Jewel House (1921) frontispiece., Общественное достояние, Ссылка

Корона украшена почти тремя тысячами драгоценных камней и весит больше килограмма. Елизавета II называла корону Британской империи тяжелой и признавалась, что в ней нельзя опускать голову, иначе корона просто упадет.

Тем не менее, за все время своего правления Елизавета II всего дважды не надевала корону Британской империи на церемонию открытия парламента: в 1974 и 2017 годах, когда в Великобритании проходили внеочередные выборы. Тогда королева проводила церемонию в обычном костюме и шляпке.

На этот раз она была в парадной одежде, но корону надела более легкую — бриллиантовую диадему Георга IV, которая тоже используется для церемоний открытия парламента. При этом Корона Британской империи лежала на столике справа от Елизаветы II.

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