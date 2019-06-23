Элтон Джон получил от Макрона орден Почетного легиона

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Президент Франции Эммануэль Макрон вручил британскому певцу и композитору Элтону Джону орден Почетного легиона. Церемония состоялась в пятницу, 21 июня, на приеме в Елисейском дворце по случаю праздника Дня музыки во Франции, сообщает ТАСС.

«Франция выразила признательность за заслуги сэра Элтона Джона, который только что стал кавалером ордена Почетного легиона», − заявил Макрон. Он уточнил, что награждение связано не только с выдающимся творчеством музыканта, но и с его деятельностью по борьбе со СПИДом.

Президент Франции напомнил, что фонд Элтона Джона за время своего существования с 1992 года собрал более 450 миллионов евро на эти цели. Сама церемония вручения ордена прошла без журналистов. Элтон Джон поблагодарил Макрона за оказанную ему честь и напомнил о важности борьбы со СПИДом.