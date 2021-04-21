ЕМА выявило связь вакцины Johnson&Johnson с тромбозом

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) оценило риски возникновения тромбов после COVID-вакцинации препаратом Johnson&Johnson. Об этом сообщает пресс-служба EMA во вторник, 20 апреля.

В ЕМА подчеркнули, что преимущества вакцины Johnson&Johnson в борьбе с коронавирусом и предупреждением тяжелых осложнений и смертельных исходов значительно превышают риск осложнений.

«ЕМА обнаружила связь вакцины с очень редкими случаями развития тромбозов. ЕМА подтверждает, что общее соотношение риск/польза остается положительным… Предупреждение о риске развития тромбозов должно быть добавлено к информации о продукте», — сказано в сообщении.

В частности, комитет фармаконадзора ЕМА изучил восемь сообщений о тромбоэмболических осложнениях у вакцинированных в США, где прививки сделали уже более 7 млн человек. Все осложнения развивались у людей в возрасте до 60 лет в течение трех недель после вакцинации. Большинство из них — женщины. При этом в ЕС вакцинация препаратом Johnson & Johnson еще не начиналась.

Напомним, ранее в ЕС признали связь тромбоза и вакцины AstraZeneca. Из-за подобных побочных эффектов ряд стран вводили ограничения на вакцинацию препаратом AstraZeneca.