EMA зарегистрировало более 300 случаев тромбоза после использования вакцины AstraZeneca

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Европейское агентство лекарственных средств на данный момент зарегистрировало 316 случаев образования тромбов после использования вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, сообщает ТАСС.

«К 13 апреля мы сообщили о 142 случаях образования тромбов после использования вакцины AstraZeneca. К тому моменту было введено 17 млн доз. По состоянию на 27 мая в Европейской экономической зоне было зарегистрировано 316 случаев, однако это с учетом введения еще 19 млн доз вакцины», — подчеркнул глава департамента EMA по фармакологическому надзору и эпидемиологии Георгий Генов.