Эмбарго на российский уголь перенесли на август — Reuters

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В Евросоюзе отложили полный запрет на импорт российского угля до середины августа — на месяц позже, чем предлагалось. На отсрочке эмбарго настаивала Германия. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

В проекте пятого пакета европейский санкций изначально планировался трехмесячный период прекращения действия существующих контрактов на поставки угля из России. Теперь этот период продлен до четырех месяцев.

По информации источника издания, это случилось из-за давления немецкий властей. Германия – один из основных импортеров российского угля в Евросоюз.

То есть РФ продолжит поставки угля в страны ЕС до середины августа согласно действующим контрактам.

Напомним, 31 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия может быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. Уголь и нефть из России могут перестать покупать уже до конца года, уверял он.

Накануне в ЕС признали необходимость санкций против газа и нефти из РФ. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Европа «рано или поздно» расширит санкции на российскую нефть и газ.