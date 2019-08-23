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Emsi не удалось остановить проект реконструкции Via Baltica

Фото BFL/Саулюса Жюры

Emsi, сеть АЗС литовского капитала, не смогла приостановить реализацию проекта реконструкции участка Via Baltica от Мариямполе до границы с Польшей.

21 августа Верховный административный суд Литвы (ВАСЛ) окончательно отклонил жалобу Emsi на реконструкцию Via Baltica.

Emsi и другие автозаправочные станции, расположенные вдоль этого участка, утверждают, что их бизнес может рухнуть, если Via Baltica будет реконструирована и не останется без прямого доступа к АЗС. Emsi попросила суд временно приостановить процедуры подготовки, согласования и утверждения документации по проекту реконструкции Via Baltica.

По утверждению суда, Emsi не представила аргументов, что если не будет остановлен процесс реконструкции Via Baltica, то будет нанесёт непоправимый ущерб.

Спор между Министерством транспорта и действующими на участке Via Baltica заправочными станциями возник после того как было объявлено, что проект разрешит доступ к автозаправочным станциям только через соединительные дороги, съехав по виадукам с автомагистрали.

Дирекция дорог объясняет, что участок Via Baltica будет превращен в автостраду, поэтому разрешённая скорость увеличится до 130 километров в час, что сделает прямой доступ к заправочным станциям невозможным.

Владельцы автозаправочных станций говорят, что в этом случае водители выберут автозаправочные станции не в Литве, а в Польше, а соединительные дороги вызовут заторы, поскольку по ним будут ездить не только грузовики, но и местный транспорт.

На 40-километровом отрезке Via Baltica сейчас функционируют автозаправочные станции предприятий Orlen, Emsi, Vakoil, Rotada, Aris, Neste, Uno X, DKV, Baltic Petroleum, Alauša, Circle K и Viada.

BNS

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