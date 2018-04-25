default image
В статусе безработного

Подробнее...
default image
В угоду велосипедистам

Подробнее...
default image
Как распознать банковского мошенника?

Подробнее...
default image
Налог на недвижимость

Подробнее...
default image
Суицид: кто в группе риска

Подробнее...
default image
Литву не пугает жесткий «брекзит»

Подробнее...
default image
Энергетические инновации

Подробнее...
default image
Семейка

Подробнее...
default image
Инга Машкарина: Спектакль никого не оставит равнодушным

Подробнее...
default image
Новый этап интеграции ромов

Подробнее...
default image
Драма «Стрельцов» - рожден, чтобы стать звездой футбола

Подробнее...
default image
Альтернатива газовому баллону

Подробнее...
default image
Экономический спад в Литве – один из самых незначительных в ЕС

Подробнее...
default image
Создание Государственного банка развития

Подробнее...
default image
Новшества в школах Литвы

Подробнее...
default image
На коронавирусном фронте

Подробнее...
default image
«Влюбленные берега» должны вернуться

Подробнее...
default image
Бюджет студента

Подробнее...
default image
Пророк Захария и праведная Елисавета

Подробнее...
default image
Инвестиционный климат в Литве

Подробнее...
default image
«Невидимые» волны эмиграции

Подробнее...
default image
Последняя сессия этого созыва

Подробнее...
default image
Осенней распродажи Jamam не будет

Подробнее...
default image
Цены в странах Балтии

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: заявления Беларуси - неадекватны

Подробнее...
default image
Прогнозы по поводу глобального потепления хуже, чем казалось прежде

Подробнее...
default image
Оформлять визы иностранным родственникам россиян станет проще

Подробнее...
default image
Меняются требования к маскам : при входе в бар или кафе нужно надевать, внутри - уже нет

Подробнее...
default image
В Средиземном море и Атлантике задержали почти 200 нелегалов

Подробнее...
default image
ЕС созовет в 2021 году мировой саммит по здравоохранению

Подробнее...
default image
Около 20 % лифтов многоквартирных домов находится в аварийном состоянии

Подробнее...
default image
ВОЗ: Закрытие школ должно быть крайней мерой

Подробнее...
default image
В Португалии вновь ввели режим ЧС из-за коронавируса

Подробнее...
default image
А.Вярига: Латвия не сделала исключения, по приезде литовцам нужно будет изолироваться

Подробнее...
default image
Туроператоры Tez Tour и Novaturas возобновляют полеты на Кипр

Подробнее...
default image
Р. Тамашунене: изменений на границе с Беларусью нет, движение осуществляется обычно

Подробнее...
default image
В США отказались от скрининга на COVID-19 прибывающих пассажиров

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: если Беларусь закроет границы, Литва и Польша поступят также

Подробнее...
default image
Пересечение границы с Беларусью проходит как обычно – командующий погранслужбы

Подробнее...
default image
В Латвии запретили георгиевскую ленту

Подробнее...
TOP,Энергетика

Энергетические инновации

Министерство энергетики сообщает, что для продвижения энергетических инноваций в Литве утвержден план более чем из полусотни мероприятий, большинство из которых планируется реализовать в 2020-2023 годах.

План, утвержденный приказом министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, создаст условия для укрепления экосистемы энергетических инноваций в области инфраструктуры, человеческих ресурсов, продуктов и услуг, регуляторной среды, науки и технологий, сообщает BNS.

По сообщению министерства, план действий предусматривает создание программы финансирования инновационного сектора энергетики с целью содействия развитию и коммерциализации инновационных продуктов и услуг. Такая программа поможет эффективно реализовать отдельные отраслевые инициативы, например, развитие водородных технологий в энергетике, промышленности и транспорте.

Мероприятия плана по улучшению правовой среды уже начались. После того, как Сейм одобрил поправки к Закону об энергетике, в апреле была легализована пилотная нормативная среда, так называемая «песочница». Новая правовая среда позволит новаторам в области энергетики тестировать свои продукты или бизнес-решения в реальных условиях.

Утвержденная в 2018 году Национальная стратегия энергетической независимости предусматривает инновации как одно из стратегических направлений энергетической политики.

Для обеспечения непрерывного инновационного прогресса состояние литовской энергетической инновационной экосистемы будет оцениваться ежегодно.

Испытания системы электропередачи 

Испытания изолированной работы системы электропередачи Калининградской области Российской Федерации состоятся 19 сентября – на неделю позже, чем сообщалось ранее, известил литовский оператор системы электропередачи Litgrid.

О переносе испытаний  Litgrid информировал российский оператор, однако он не детализировал причин переноса.

Планируется, что испытания продлятся 8 часов. В ходе их Litgrid будет работать по заранее подготовленному плану режима работы, основной целью которого является обеспечение надежности литовской системы электропередачи и скоординированная работа с операторами соседних стран. 

В ходе испытаний не будут осуществляться торги электроэнергией, импортируемой из Калининградской области. Впервые тест подобного рода в Калининграде состоялся в конце мая прошлого года и длился 72 часа. До этого проводилось несколько кратковременных испытаний, длившихся по 15 минут. 

Планируется, что тесты работы в изолированном режиме в Калининграде будут проводиться ежегодно до отделения Литвы и Балтийских стран от постсоветской системы БРЭЛЛ, что ожидается к 2025 году.

Информация «ЛК», BNS 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.