Энергетические инновации

Министерство энергетики сообщает, что для продвижения энергетических инноваций в Литве утвержден план более чем из полусотни мероприятий, большинство из которых планируется реализовать в 2020-2023 годах.

План, утвержденный приказом министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, создаст условия для укрепления экосистемы энергетических инноваций в области инфраструктуры, человеческих ресурсов, продуктов и услуг, регуляторной среды, науки и технологий, сообщает BNS.

По сообщению министерства, план действий предусматривает создание программы финансирования инновационного сектора энергетики с целью содействия развитию и коммерциализации инновационных продуктов и услуг. Такая программа поможет эффективно реализовать отдельные отраслевые инициативы, например, развитие водородных технологий в энергетике, промышленности и транспорте.

Мероприятия плана по улучшению правовой среды уже начались. После того, как Сейм одобрил поправки к Закону об энергетике, в апреле была легализована пилотная нормативная среда, так называемая «песочница». Новая правовая среда позволит новаторам в области энергетики тестировать свои продукты или бизнес-решения в реальных условиях.

Утвержденная в 2018 году Национальная стратегия энергетической независимости предусматривает инновации как одно из стратегических направлений энергетической политики.

Для обеспечения непрерывного инновационного прогресса состояние литовской энергетической инновационной экосистемы будет оцениваться ежегодно.

Испытания системы электропередачи

Испытания изолированной работы системы электропередачи Калининградской области Российской Федерации состоятся 19 сентября – на неделю позже, чем сообщалось ранее, известил литовский оператор системы электропередачи Litgrid.

О переносе испытаний Litgrid информировал российский оператор, однако он не детализировал причин переноса.

Планируется, что испытания продлятся 8 часов. В ходе их Litgrid будет работать по заранее подготовленному плану режима работы, основной целью которого является обеспечение надежности литовской системы электропередачи и скоординированная работа с операторами соседних стран.

В ходе испытаний не будут осуществляться торги электроэнергией, импортируемой из Калининградской области. Впервые тест подобного рода в Калининграде состоялся в конце мая прошлого года и длился 72 часа. До этого проводилось несколько кратковременных испытаний, длившихся по 15 минут.

Планируется, что тесты работы в изолированном режиме в Калининграде будут проводиться ежегодно до отделения Литвы и Балтийских стран от постсоветской системы БРЭЛЛ, что ожидается к 2025 году.

Информация «ЛК», BNS