Энергетика: в шаге к полной независимости

Nuotrauka BFL/Martynas Vidzbelis

2022 год будет очень важным для энергетики Литвы и ее независимости от третьих стран — заработает газопровод с Польшей (GIPL), будет оборудована ​​одна из крупнейших систем накопления электроэнергии в Европе, автономная работа электросистемы страны проходит испытания, говорят участники рынка и эксперты, сообщает BNS.

Некоторые из них утверждают, что проекту синхронизации нужно уделять еще больше внимания. В Литве уже завершено около 40% всех его работ. По словам министра энергетики Дайнюса Крейвиса, самые технически сложные проекты уже реализованы, и это переломный момент.

В настоящее время идет подготовка к эксплуатации трубопровода и новому ценообразованию. Оператор литовской газотранспортной системы Amber Grid отмечает, что строительство газопровода в Польшу на территории Литвы в основном завершено, и между литовскими и польскими операторами будет подписано Соглашение о соединении.

«Мы планируем, что рынок сможет использовать этот трубопровод в середине года. Об этом будет объявлено после согласования с оператором польской системы передачи», — прокомментировали BNS в Amber Grid.

Строительство газопровода протяженностью более 500 километров и стоимостью полмиллиарда евро началось в 2020 году. Польша и Литва рассматривают возможность снижения тарифов, чтобы максимально эффективно использовать подключение.

Министр энергетики Д.Крейвис утверждает, что сейчас согласовываются цены на новое подключение. «Мы планируем сделать первый шаг к общему рынку с Польшей. Первый — это скидка на соединение, следующим шагом может быть общая ценовая зона, а третьим — уже общий рынок. Есть три этапа, и в этом году, надеюсь, это будет первый шаг, первый этап на газовом рынке», — сказал министр BNS.

Эксперт Национальной ассоциации энергетики Литвы Ритас Стасялис считает, что GIPL — одна из важнейших задач в литовской энергетике в этом году.

«GIPL, наверное, самый важный проект, потому что есть теоретические возможности экспортировать газ с (литовского) терминала на станцию в Остроленке, если это будет организовано вовремя, и это будет означать транспортировку газа в Польшу», — сказал Р.Стасялис.

Представители Польши заявили, что страна не намерена продлевать договор о поставках газа с «Газпромом», срок действия которого истекает в этом году.

Ценообразование на Клайпедском терминале СПГ может меняться

Коммерческий директор оператора терминала сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos Nafta Миндаугас Навикас говорит, что после завершения GIPL компания надеется на более широкое использование терминала. Ранее представители компании заявляли, что через GIPL на польский рынок может быть поставлено до 1,9 млрд кубометров газа.

«Ожидается, что потребление газа в Польше значительно вырастет в течение следующего десятилетия, и мы верим, что именно сжиженный природный газ станет первым грузом, который будет передан из Литвы в Польшу», — сказал М.Навикас BNS.

По его словам, в этом году на терминале также произойдут важные изменения — в настоящее время идет процесс приобретения судна-хранилища Independence. В первом квартале этого года Klaipedos nafta планирует договориться с норвежской Hoegh LNG, которая сдает судно в аренду Литве, и утвердить основные условия договора купли-продажи, а также заключить договор с декабря 2022-го по декабрь 2024 года.

В 2022 году планируется провести оценку модели бронирования и ценообразования терминала. Рассматривается возможность резервирования мощностей терминала на более длительный период, например, на пять или даже десять лет — в настоящее время проводится исследование. Мощность терминала сейчас резервируется на год вперед.

Синхронизация электросистем

По словам министра энергетики, для того чтобы страны Балтии синхронизировали свои электрические сети с материковой Европой к 2025 году и отключились от постсоветского кольца БРЭЛЛ, одной из важнейших задач в 2022 году будет тестирование системы в изолированном режиме, а также установка накопителей в 200 мегаватт.

«Мы планируем завершить оборудование этой огромной накопительной батареи, крупнейшей в Европе на данный момент, к концу следующего года. И эти два проекта очень важны для нашей энергетической безопасности», — сказал министр BNS.

Руководитель Litgrid Рокас Масюлис также называет испытание работы системы ЛЭП в изолированном режиме среди важнейших задач. Еще одна важная работа — подписание контракта на проектирование и строительство новой морской перемычки ЛЭП с Польшей Harmony Link.

Кроме того, Litgrid обещает подготовиться к аварийному подключению всех стран Балтии к европейским сетям в следующем году, а в Таллине будет создано совместное предприятие — Региональный координационный центр Балтийских стран.

Эксперт по энергетике Ромас Шведас говорит, что в проекте синхронизации нет ясности в отношении того, как будут взаимодействовать три государства и континентальная Европа, как конкретно это будет происходить.

«Синхронизацию с континентальной Европой я бы назвал одним из главных приоритетов, и я бы даже поставил ее на первое место в электроэнергетическом секторе. Думаю, что в целом нужен прорыв и четкое видение того, как это будет происходить», — сказал Р.Шведас.

По оценкам экспертов, проект накопительных батарей стоимостью более 100 млн евро важен для Литвы в плане сбалансированного производства зеленой энергии.

Ловушка энергетической нищеты

На фоне амбициозных перспектив в энергетическом секторе население, бизнес Литвы скатываются к энергетической нищете. Цены на электроэнергию, газ, отопление бьют рекорды. Механизм компенсации для малоимущих жителей, реально не покрывая возросших затрат, лишь увеличивает бюрократию.

Бизнес также не в состоянии оплатить возросшие расходы на энергоресурсы. Министерство лишь обещает поискать способы помощи компаниям. При этом не забывая упомянуть, что, дескать, цены на энергоносители, особенно на электроэнергию, стали дороже по всей Европе, поэтому условия для деятельности компаний равны.

По словам министра энергетики Д. Крейвиса, сейчас Литва производит только 30% всей необходимой электроэнергии. Министерство энергетики разработало план по увеличению производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии ветра и солнца до 80% к 2030 году.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ