Энергонезависимость Литвы: последствия

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Как мы уже сообщали, Беларусь провела суточные испытания, связанные с выходом стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ (Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы), отключив линии электропередачи (ЛЭП) с Литвой.

Представители литовских энергетических компаний отметили, что это не сказалось на ценах на электроэнергию в Литве, сообщает BNS.

Глава независимого поставщика электроэнергии Elektrum Lietuva Мартинас Гига сказал, что испытания не оказали непосредственного влияния на цену, так как коммерческие потоки из Беларуси были равны нулю. По его словам, этот факт мог повлиять на цены в том случае, если бы импорт из России был заменен импортом из других стран или эту электроэнергию должны были компенсировать другие производители. Компания электро- и газоснабжения Ignitis также утверждает, что изменений цен из-за испытаний не фиксируется.

Между тем отказ стран Балтии от энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Беларусью приведет Литву к значительному росту цен на электроэнергию, рассказали РИА Новости эксперты. Пока же Литва при отсоединении Беларуси от ЛЭП на границе стран обеспечивается электроэнергией за счет резервов с Латвией, Польшей, Швецией и Калининградской областью.