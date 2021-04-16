Энергосистема Литвы по сути может действовать без ЛЭП в Беларусь — Д. Крейвис

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После того, как Беларусь в этом месяце дважды отключала все линии электропередачи (ЛЭП) с Литвой, литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис считает, что испытания показали устойчивость литовской энергосистемы.

«На сегодняшний день те действия Беларуси, которые имели место, еще раз показывают — и неподключение Белорусской АЭС (БелАЭС) показывает, по всей видимости, что для них наличие этих линий важнее, чем для нас», — сказал BNS Д. Крейвис.

У него вызвали сомнения аргументы Минска, что линии якобы временно отключаются для испытания действия БелАЭС и систем страны.

«Наверное, самый интересный момент тот, что при испытаниях была отключена БелАЭС. Беларусь объявляла, что испытывает свои линии и надежность своей системы, отключая все четыре межсоединения с Литвой, чтобы провести испытания работы БелАЭС в разных режимах», — сказал министр.

«И, как мы видим, скорее всего, это была неправда, так как АЭС не действовала», — добавил он.

Д. Крейвис признал, что из-за белорусских испытаний 8 и 11 апреля электроэнергия в Литве могла немного подорожать, однако это могло бы обусловлено и другими факторами.

Заместитель генерального директора белорусского оператора «Белэнерго» Денис Ковалёв сказал, что проведенные страной испытания «прошли успешно и продемонстрировали техническую возможность белорусской энергосистемы работать без связей с литовской», — сообщает агентство «Интерфакс».

Минск заявлял, что испытания состоятся для оценки надежности белорусской системы ЛЭП с учетом планирующегося Балтийскими странами отключения от системы IPS/UPS (кольца БРЭЛЛ) и планирующегося начала работы Белорусской АЭС.