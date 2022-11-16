Энергоёмкий бизнес Литвы уже может обращаться за субсидиями

Nuotrauka BFL/ Butautas Barauskas

В среду в Литве начинает действовать мера субсидирования компаний, работающих в наиболее пострадавших секторах.

Приглашения к заполнению заявки будут доходить до компаний через систему Государственной налоговой инспекции (ГНИ), сообщили в Министерстве экономики и инноваций.

«Мы планируем, что до конца этого года субсидии должны дойти до бизнеса. Они помогут предприятиям, потребляющим много газа и электричества, легче пережить наступающую зиму», — отмечает в сообщении министр экономики Аушрине Армонайте.

Заявки компаний должны быть представлены в ГНИ до 22 ноября. На субсидии планируется выделить до 30 млн евро. Они будут выделены компаниям, работающим в особо пострадавших секторах и задекларировавшим подоходный налог или налог на прибыль за 2021 год.

Сумма субсидий будет привязана к налогам, заявленным компанией. Расчетная максимальная сумма поддержки составляет 30% заявленного подоходного налога или налог на прибыль. Максимальная субсидия, которую можно получить, составляет 500 тыс. евро, а минимальная — 500 евро.

Наиболее пострадавшие секторы бизнеса включают добычу металлических руд, производство текстиля, производство одежды, производство изделий из дерева, древесины и пробки, кроме мебели, соломенных и тканых изделий, бумаги и изделий из бумаги, смазочных материалов и других масел, парафина и технического вазелина, производство химических веществ и химических продуктов. Также производство других неметаллических минеральных продуктов и производство цветных металлов.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено