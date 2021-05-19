ЕП одобрил выделение $21 млрд на переход стран ЕС к «зеленой экономике»

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Европарламент во вторник окончательно утвердил создание «Фонда справедливого перехода» (Just Transition Fund, JTF) объемом €17,5 млрд ($21,4 млрд), чтобы поддержать страны ЕС в отказе от ископаемых видов топлива. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте законодательного органа, пишет ТАСС.

В поддержку учреждения фонда выступили 615 парламентариев, 35 проголосовали против, 46 воздержались.

Средства из фонда будут тратиться на помощь жителям стран блока в поиске работы, повышение квалификации и профессиональную переподготовку сотрудников, «чтобы способствовать переходу европейской экономики к климатической нейтральности», то есть к состоянию, когда объемы выбросов углекислого газа не превышает его объемов, поглощаемых океанами и лесами. Фонд будет помогать микропредприятиям, университетам и исследовательским центрам и поддерживать новые разработки в энергетической сфере.

В заявлении Европарламента указывается, что в ЕС должны уточнить список стран, на которых переход к «зеленой экономике» скажется сильнее всего. Именно они должны получить большую часть финансирования.

Евросоюз планирует переход к экономике с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году.