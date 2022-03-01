ЕП принял заявку Украины на членство в Евросоюзе

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Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз. Об этом на заседании ЕП во вторник, 1 марта, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

По его словам, заявка Украины на вступление — это «легитимная заявка, мы должны рассмотреть ее серьезно в эти тяжелые времена». “Несколько минут назад президент Зеленский открыл сердце и напомнил о заявке на официальное членство в ЕС. Я думаю, нам надо действовать в современные времена, это тяжелое решение, но мы должны заангажировать ЕК, чтобы выработать решение, чтобы совет мог рассмотреть этот вопрос», — заявил Мишель. Начата специальная процедура вступления.

Мишель также добавил, что ЕС продолжит помогать Украине финансами.

«Конечно, поддержка Украины — это мобилизация финансовых ресурсов, это то, что мы уже делаем, и мы продолжим это делать. Будет международная конференция доноров… Мы будем помогать беженцам и людям, убегающим от войны конфликта, и мы будем демонстрировать нашу солидарность с народом Украины и теми, кто мобилизируется», — сказал он.

Он указал, что солидарность ЕС демонстрируется также оборонными военными ресурсами, которые уже доставляются и будут доставляться Украине.Кроме того, Мишель призвал наложить на РФ «самые серьезные санкции», ограничив использование резервов Центробанка РФ, средства олигархов, президента РФ Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова. «Эти санкции будут также дорого стоить нам — и это будет ценой, которую мы заплатим за наше будущее», — сказал он.